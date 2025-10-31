Haberler

Mardin'de Freni Patlayan Kamyon Kazası: 1 Ölü

Güncelleme:
Mardin'in Dargeçit ilçesinde freni patlayan bir hafriyat kamyonu, kontrol noktasında duran başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de freni patlayan kamyonun, kontrol noktasındaki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı DSİ mevkiinde kontrol noktasında duran hafriyat kamyonuna, freni patlayan başka bir hafriyat kamyonu arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Sıraç Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
