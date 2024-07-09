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Mardin'de Firari Suçlular Tutuklandı

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Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan 16 firari suçlu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 16 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "yağma" suçundan "6 yıl" ve "hırsızlık" suçundan "4 yıl 2 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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