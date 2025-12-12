Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN