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Mardin'de Direkhanede Yangın: TOMA ve İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir direkhanede çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Mardin'de direkhanede çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direkhanede çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direkhanede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın, söndürülerek kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Mardin'de Direkhanede Yangın: TOMA ve İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN - 3.Sayfa

Kızıltepe Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Mardin Yaşam

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