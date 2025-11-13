Mardin'de Çöken Duvar Altında 2 Çocuk Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çöken duvarın altında kalan 2 çocuk yaralandı.

Olay, Küçükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir duvar bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Çökme sırasında duvarın üzerinde bulunan F.Ö. (6) ve M.Ö. (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN