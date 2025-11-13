Mardin'de Çöken Duvar Altında 2 Çocuk Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir duvarın çökmesi sonucu 6 ve 10 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Olay, Küçükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir duvar bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Çökme sırasında duvarın üzerinde bulunan F.Ö. (6) ve M.Ö. (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa