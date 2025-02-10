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Mardin'de Buzlu Yolda Kayan Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Mardin'de Buzlu Yolda Kayan Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde buzlu yolda kayan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde buzlu yolda kayan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı-Derik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gizli buzlanmanın olduğu Mazıdağı-Derik yolunda hareket halinde olan 01 AIN 51 plakalı hafif ticari araç, kayarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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