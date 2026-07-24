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Nusaybin’de Bitkisel Yağ Yüklü Kamyonet Devrildi

Nusaybin’de Bitkisel Yağ Yüklü Kamyonet Devrildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bitkisel yağ yüklü bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bitkisel yağ yüklü kamyonet devrildi.

Kaza, Nusaybin-İpekyolu'nun Gedikhane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitkisel yağ yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kazada yaralanan olmadığı, kamyonette maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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