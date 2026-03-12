Mazıdağı'nda iki günde ikinci şüpheli ölüm

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sağmal Mahallesi'nde 20'li yaşlarındaki E.İ. adlı kadını silahla vurulmuş halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadının av tüfeğiyle kendisini vurduğu ve olayın intihar olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Genç kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, dün Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde 16 yaşındaki Zuhal S., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili ağabeyi ve babası gözaltına alınmıştı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı