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Nusaybin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kışla Mahallesi Midyat Yolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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