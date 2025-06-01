Mardin'de Arpa Ekili Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de arpa ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında sulama borularının zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN