Mardin'de evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ersoylu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN