Haberler

Mardin'de evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

Mardin'de evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu, itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ersoylu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki liste skandalında yeni gelişme
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı