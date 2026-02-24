Mardin'de annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Mardin'de jandarma ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında annelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen çalışma kapsamında, annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne dikkat çekmek, gençlerin zararlı maddelerden korunmasında aile desteğinin önemini vurgulamak amacıyla Mazıdağı, Dargeçit ve Yeşilli ilçelerinde eğitim programları düzenlendi. Faaliyetler kapsamında toplam 263 vatandaşa uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadelede ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar ve erken müdahalenin önemi konularında bilgi verildi. - MARDİN

