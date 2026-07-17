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Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Nusaybin ilçesine bağlı Beylik Mahallesi su kanalı mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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