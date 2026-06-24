Mardin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı noktalarda çıkan anız ve kuru ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, Durakbaşı Mahallesi'nde anız ve Yenişehir Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda bazı alanlar zarar görürken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı