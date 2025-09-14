Haberler

Mardin'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızıltepe'ye bağlı Sürekli Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların silahla ateş ettiği ve çevrede panik yaşandığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
