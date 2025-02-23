Mardin'de Aileler Arası Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN