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Mardin'de Aileler Arası Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'de Aileler Arası Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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