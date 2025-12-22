Mardin'de 55 firari ve aranan şahıs yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 55 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında "türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın yanı sıra, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıslar da yer aldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Ayrıca yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği aktarıldı.