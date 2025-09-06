Haberler

Mardin'de 3 Kadının Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında

Mardin'de 3 Kadının Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe Mahallesi'nde, ev sahibinin evde olmadığını fark eden 3 kadın, kapıyı zorlayarak hırsızlık girişiminde bulundu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin'de 3 kadının hırsızlık girişimi, girmeye çalıştıkları evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızıltepe'nin Cevhertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül Salı günü mahallede dolaşan 3 kadın, ev sahibinin evde olmadığını fark ederek kapıyı zorladı. Bahçede bulunan eşyaların altına bakarak anahtar arayan kadınlar, eve girmeye çalıştı.

Kadınların hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı askeri öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.