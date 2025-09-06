Mardin'de 3 Kadının Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Kızıltepe Mahallesi'nde, ev sahibinin evde olmadığını fark eden 3 kadın, kapıyı zorlayarak hırsızlık girişiminde bulundu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Mardin'de 3 kadının hırsızlık girişimi, girmeye çalıştıkları evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kızıltepe'nin Cevhertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül Salı günü mahallede dolaşan 3 kadın, ev sahibinin evde olmadığını fark ederek kapıyı zorladı. Bahçede bulunan eşyaların altına bakarak anahtar arayan kadınlar, eve girmeye çalıştı.
Kadınların hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa