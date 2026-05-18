Geri manevra yapılan otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde evin yakınında geri manevra yapılan otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gökçe Mahallesi'nde Kumsal Öncel (2), sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı