Mardin Artuklu'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin Artuklu'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ravza Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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