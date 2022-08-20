Son dakika haberi: Mardin'de 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 ölü, 20 yaralı var. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 ölü, 20 yaralı var. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklü bir tır yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı.

Kaza anına ilişkin petrol ofisinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir tırın kazaya müdahale eden kalabalığın içerisine daldığı görülüyor.

(Selman Güneş - Serhat Abi/İHA)