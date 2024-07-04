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Manyas'ta kaygan yolda kaza: Sürücü elektrik direğine çarptı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak yaralandı.

Manyas'a bağlı kırsal Darıca Devlet Yolu'nun 2. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, N.İ. 10 AEH 774 plakalı ticari araç ile TOKİ konutlarından Manyas ilçe merkezi yönünde ilerlerken, yağan yağmur nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpma sonrası şoka giren ve hafif şekilde yaralanan N.İ., 112 Acil Sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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