Manyas'ta Aşırı Yağış Sonrası Kamyon Kazası: 2 Yaralı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Manyas-Gönen karayolunda, Manyas Haydar Mahallesi mevkiinde yağışlı hava nedeniyle 10 HC 009 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü M.A. ve yolcu F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, sürücülere özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa