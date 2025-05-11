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Manyas'ta Ahırda Yangın: 30 Koyun ve 12 Kuzu Telef Oldu

Manyas'ta Ahırda Yangın: 30 Koyun ve 12 Kuzu Telef Oldu
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 30 anaç koyun ve 12 kuzu telef oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kocagöl Mahallesi'nde ahırda çıkan yangında 30 anaç koyun ve 12 kuzu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kocagöl Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ahırda çıkan yangına Manyas ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek ahırı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında 30 anaç koyun ve 12 kuzu telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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