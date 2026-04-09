Manş Denizi'nde göçmen faciası: 4 ölü

Fransa'nın Pas-de-Calais ilinde göçmenlerin bota binmeye çalışırken akıntıya kapılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda 38 kişi kurtarıldı ve Boulogne savcılığı soruşturma başlattı.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek üzere bota binmeye çalışan 4 göçmen Manş Denizi'nde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Fransa'yı İngiltere'ye birbirine bağlayan Manş Denizi'nde bir kez daha göçmen faciası yaşandı. Fransa'nın Pas-de-Calais ilindeki Saint-Etienne-au-Mont açıklarında yerel saatle yaklaşık 07.30'da kendilerini suda bekleyen bota binmeye çalışan göçmenler akıntıya kapıldı. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, faciada 2'si erkek, 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin akıntıya hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

Boulogne savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten kaçmak için "taksi bot" yöntemi

İnsan kaçakçıları, polise yakalanmamak için "taksi bot" yöntemi geliştirerek göçmenleri kıyıdan almak yerine daha önceden belirlenen noktalarda denizden alıyor. Göçmenler denize giriyor, yetişkinler çocukları kollarında veya omuzlarında taşıyor, ardından kıyıdan açıkta bekleyen şişme botlara tırmanıyor. Bot açıldıktan sonra rota üzerine daha fazla göçmen de alınıyor ve Manş Denizi'ni aşıp İngiltere'ye geçmek üzere yolculuk başlıyor. Göçmenler, gelgitlere, hava şartlarına ve polis devriyelerine bağlı olarak kıyıdan oldukça uzakta bekleyen botlara ulaşmak için gövdelerine kadar suya girmek zorunda kalıyor. Bu durum da dengelerini kaybetmelerine ve akıntıya kapılmalarına yol açıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş