Vali Özkan'dan Salihli'de yılbaşı güvenlik denetimi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Salihli'deki polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Özkan, alınan önlemler hakkında bilgi alarak görevli personele teşekkür etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Salihli ilçesinde polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Ziyarette görev başındaki personelle bir araya gelen Vali Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ın da katıldığı ziyarette Vali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'dan İzmir-Ankara D300 Karayolundaki uygulama noktasında alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Uygulama noktasındaki çalışmaları değerlendiren Vali Özkan, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için alınan önlemlerin önemine dikkat çekti. Milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma ve emniyet teşkilatının özverili çalışmalarının büyük bir güven kaynağı olduğunu ifade eden Vali Özkan, görevli personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
