Manisa Turgutlu'da sosyal medyada provokasyona Ankara Başsavcılığı soruşturma açtı

Manisa Turgutlu'da sosyal medyada provokasyona Ankara Başsavcılığı soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırı sonrası sosyal medyada provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın tespit ettiği hesapların kullanıcı kimlik bilgileri belirlendi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada provokasyon yapan hesaplara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İletişim Başkanlığı Koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturmalar başlatıldığı öğrenildi.