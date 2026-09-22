Manisa Turgutlu'da sosyal medyada provokasyona Ankara Başsavcılığı soruşturma açtı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada provokasyon yapan hesaplara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İletişim Başkanlığı Koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturmalar başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı