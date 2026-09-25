Manisa Turgutlu'da saldırıda 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Manisa Turgutlu'da saldırıda 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da bir lise yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin de olduğu belirtildi; adliye yolları güvenlik için trafiğe kapatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınlarında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan aralarında saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin de bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz salı günü Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi H.O. (15), yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açmıştı. Saldırıda yaralanan 11 öğrenci, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında olayı gerçekleştiren H.O.'nun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatılırken, şüphelilerin savcılıka ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.