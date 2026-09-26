Manisa Turgutlu'da öğrencilere yönelik saldırıda 7 şüpheli tutuklandı

22 Eylül'de Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun dışında öğrencilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun dışında öğrencilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren A.S.Ç. H.O. "tasarlayarak, canavarca hisle ve çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Ayrıca ailevi bakım ve denetim yükümlülüğünü ihmal ettikleri değerlendirilen anne T.O. ve baba M.O., ateşli silahı gerekli dikkat ve özeni göstermeden muhafaza ederek failin silaha erişmesine neden olduğu değerlendirilen dede M.O., failin suç işleme kararını kuvvetlendirdiği değerlendirilen internet arkadaşı İ.Y., suçta kullanılan av fişeklerini temin ettiği değerlendirilen av bayii sahibi Z.G. ile olay öncesinde faile atış yaptırdığı değerlendirilen akrabası Ö.O. hakkında da tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla adli süreçler ile kanunların öngördüğü yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı