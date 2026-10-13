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Manisa Saruhanlı'da dedektörle define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

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Manisa Saruhanlı'da dedektörle define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa Saruhanlı'da dedektör ve alan tarama cihazlarıyla define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 alan tarama cihazı, 2 dedektör ve 7 bakır boruya el konuldu; şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dedektör ve alan tarama cihazlarıyla define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 alan tarama cihazı, 2 dedektör ve 7 bakır boru ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Anadolu kültürel mirasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarısığırlı Mahallesi mevkiinde 5 kişinin arazide dedektör ve alan tarama cihazlarıyla define aradığı tespit edildi. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan şahısların beraberinde bulunan 3 alan tarama cihazı, 2 dedektör ve 7 bakır boruya savcılık talimatıyla el konuldu.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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