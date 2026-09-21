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Manisa Salihli'de 35 yaşındaki şahıs darbedilerek öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı

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Manisa Salihli'de 35 yaşındaki şahıs darbedilerek öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede ölü bulunan 35 yaşındaki şahıs, morgda yapılan ilk otopside darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 35 yaşındaki şahıs bir kahvehanede ölü bulunurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eski Cami Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehane işletmecisi iş yerine geldiğinde dış kısımdaki masada bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Morgda yapılan ilk otopside şahsın darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gök (35) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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