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Manisa Salihli'de 16 suç kayıtlı firari, 12 yıl 4 ay cezayla cezaevine teslim edildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 26 yaşındaki firari, Dedetaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 26 yaşındaki firari, polis ekiplerinin operasyonuyla Dedetaşı Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 suç kaydı olduğu belirtilen H.E. (26) isimli şahsın Dedetaşı Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.E., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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