Manisa'nın Kula İlçesindeki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Kalınharman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. - MANİSA