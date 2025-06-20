Manisa'nın Kula İlçesindeki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Kula İlçesindeki Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz ve diğer ekipmanlar yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Kalınharman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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