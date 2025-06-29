Manisa'nın Akhisarında Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekip sayısı da güncellendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına tüm ekipler seferber oldu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarının da yeniden söndürme çalışmalarına dahil olduğu orman yangınını söndürmek için 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi, 879 personel görev yapıyor.

Yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliğince yerel imkanların seferber edilmesiyle hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalar devam ederken hava sıcaklıklarının artması ve bugün Manisa'da kuvvetli rüzgar etkili olacağından tüm vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. - MANİSA