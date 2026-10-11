Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı