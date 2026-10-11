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Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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