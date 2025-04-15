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Manisa Kula'da Aranan 3 Şahıs Tutuklandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahısların suçlamaları arasında FETÖ'ye üye olma, eziyet ve karşılıksız çek bulunuyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 şahıs, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 3 kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonlarla "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay M.E., "eziyet" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.K. ve karşılıksız çek suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.A. yakalanarak gözaltındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan M.E, D.K, ve Ö.A. isimli şahıslar, Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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