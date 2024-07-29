Manisa İl Jandarma Komutanlığı KADES Uygulamasını Tanıttı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliğince Gölmarmara ilçesinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Kavun Karpuz Festivalinde KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliğince Gölmarmara ilçesinde 28 Temmuz Pazar günü 40'ıncısı gerçekleştirilen Kavun Karpuz Festivalinde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında KADES uygulaması ve Kadına El Kal-ka-maz projesinin tanıtımı yaptı. Ekipler ayrıca festivale katılan kadınların telefonlarına KADES uygulamasının yüklenmesine de yardımcı oldu. - MANİSA