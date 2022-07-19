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Son dakika 3. sayfa: Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu Orman yangını 3 ayrı parçadan devam ederken kuvvetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor Manisa'nın Gördes ilçesinde buğday tarlasından sıçrayan alevler sonrası başlayan orman yangını 3 ayrı parçadan ilerlemeye devam ederken...

Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu

Orman yangını 3 ayrı parçadan devam ederken kuvvetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde buğday tarlasından sıçrayan alevler sonrası başlayan orman yangını 3 ayrı parçadan ilerlemeye devam ederken yüzlerce kişiden oluşan ekipler bir yandan alevlerle bir yandan da kuvvetli rüzgarla mücadele ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde saat 13.30 sıralarında bir buğday tarlasında başladığı ve alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı düşünülen orman yangınına yüzlerce ekip müdahale ediyor. İzmir ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerine ait 8 yangın söndürme uçağı 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Bazı itfaiye araçlarının köylere yakın noktalarda müdahale için hazır bekletildikleri öğrenilirken, yangının rüzgarın etkisiyle 3 ayrı noktadan hızla devam ettiği ve yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Kayacık Mahallesine doğru ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin yanısıra söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katılarak destek veriyor.

İhlas Haber Ajansı / Recep Şener - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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