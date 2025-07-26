Manisa'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Akhisar ve Köprübaşı ilçelerinde çıkan orman yangınları, yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, tahliyelere başvuruldu.

Manisa'nın Akhisar ve Köprübaşı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi'nde dün 16.30 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. 108 söndürme ekibi, 15 hava aracı, 17 iş makinası 273 personel ile müdahale edilen yangında 12 bağ evi tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köprübaşı yangını kontrol altına alındı

Öte yandan Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve daha sonra ormana sıçrayan yangın da kontrol altına alındı. 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 tarla ve su tankeri ile 7 iş makinesi sevk edildiği yangında alevlerin yaklaştığı Karacaibrahim Küme Evleri'nde yaşayan 11 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Manisa Valiliği'nce uygulanan Yangın Riskini Azaltma Planı etkili sonuç verdiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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