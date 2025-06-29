Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Yangının, şüphelinin arıcılık yaparken duman çıkarmak amacıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sonucunda başladığı belirlendi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
ARILARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEDİ, YANGIN ÇIKARDI
Dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli D.B.'nin arıcılık yaptığı, arıları sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak istediği ve yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla yangının başladığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.