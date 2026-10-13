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Manisa'daki 11 ölümlü kazanın ardından Yalova-Bursa'da otobüs manevrası görüntülendi

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Manisa'daki 11 ölümlü kazanın ardından Yalova-Bursa'da otobüs manevrası görüntülendi
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Manisa Akhisar'da sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsü geri manevra yaparken çekiciyle çarpıştı; 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından Yalova-Bursa kara yolunda 12 Eylül'de kaydedilen görüntülerde geri manevra yapan yolcu otobüsünün tehlikeli anları yer aldı.

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yaklaşık 1 ay önce Yalova-Bursa kara yolu arasında benzer bir görüntünün araç kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otoyolda sapağı kaçıran yolcu otobüsünün geri manevra yaptığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından paylaşılan 12 Eylül tarihinde Yalova-Bursa arasındaki görüntülerde de bir yolcu otobüsünün otoyolda geri geri hareket ederek sapağa girmeye çalıştığı görüldü.

Trafiği tehlikeye düşüren manevra sırasında şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. Görüntüler, otoyolda yapılan tehlikeli bir hareketin nelere yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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