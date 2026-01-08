Haberler

Turgutlu'da bir eve yıldırım düştü

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım düştü. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, evdeki elektrikli aletlerde hasar meydana geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve yıldırım düştü.

Manisa il genelinde sabah saatleri itibariyle başlayan fırtına ve sağanak yağış Turgutlu ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bulunan bazı binalarda su baskınları meydana gelirken, İstasyonaltı Mahallesinde ise bir eve yıldırım düştü. Nilüfer Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, evde bulunan elektrikli ev aletlerinde ve eşyaların hasar gördüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

