Manisa'da Yağmur Mazgallarının Çalınması Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Turgutlu ilçesinde MASKİ'ye ait yağmur mazgallarının çalındığına dair sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya hesaplarında "MASKİ'ye ait yağmur mazgallarının çalındığı" yönündeki paylaşımlar üzerine, harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)'ne ait yağmur suyu mazgallarının çalındığı sırada bir vatandaşın olayı çekip sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs kısa sürede yakalandı. Çalınan yağmur mazgalları da ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi.

Her iki şüphelinin de gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlere başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Haberler.com
