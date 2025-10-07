Manisa'da Uyuşturucu ve Tarihi Eşya Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser, silah ve dedektörler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 500 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 324 adet tarihi obje, 4 adet el dedektörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonda M.K. (21), E.O. (34), U.A.A. (27) ve İ.A. (33) isimli şüphelilerin ev ve eklentileri didik didik aranırken, M.K. ve E.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA