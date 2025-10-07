Haberler

Manisa'da Uyuşturucu ve Tarihi Eşya Kaçakçılığı Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde, tarihi eser, silah ve dedektörler ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser, silah ve dedektörler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 500 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 324 adet tarihi obje, 4 adet el dedektörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonda M.K. (21), E.O. (34), U.A.A. (27) ve İ.A. (33) isimli şüphelilerin ev ve eklentileri didik didik aranırken, M.K. ve E.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.