Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı
Soma İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 06 Kasım günü Ö.F.A. (E/26) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 42 adet sentetik ecza, 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüpheli Ö.F.A., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa