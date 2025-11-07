Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 06 Kasım günü Ö.F.A. (E/26) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 42 adet sentetik ecza, 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüpheli Ö.F.A., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA