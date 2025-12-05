Haberler

Turgutlu'da 83 bin sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme:
Manisa polisi, Turgutlu'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 83 bin 350 adet sentetik ecza ve esrar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Manisa polisi, Turgutlu'da düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi yakalarken, işyeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda sentetik ecza ile esrar ele geçirdi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu NSM Büro Amirliği, Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürüttüğü sokak çalışmaları kapsamında A.Z. (27) ve E.A. (29) isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin işyerleri, ikametleri ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 83 bin 350 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 4 adet 9.19 fişek ile 11 bin 400 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, TCK 188 kapsamında sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
