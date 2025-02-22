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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Sokak Satıcısı Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Sokak Satıcısı Tutuklandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcısı olduğu belirlenen İ.E. ve M.Ç. isimli iki kişi tutuklandı. Yapılan aramada uyuşturucu ve sentetik ilaçlar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sokak satıcısı olduğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından sokak satıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İ.E. (30) ve M.Ç. (20) isimli şahısların bulunduğu bir ikamette yapılan aramada; 44,5 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, 0,61 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında TCK 188 kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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