Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli Ü.K.'nin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Ü.K. (36) isimli şüphelinin Yenice Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 35 gram metamfetamin, 5,86 gram esrar, 51 adet sentetik ecza hapı, 25 adet ekstazi hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ü.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
