Şüpheli araçtan 50 gram esrar çıktı

Şüpheli araçtan 50 gram esrar çıktı
Güncelleme:
Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yaklaşık 50 gram esrar bulundu. Araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili araçta bulunan A.C.D. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
