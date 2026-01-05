Şüpheli araçtan 50 gram esrar çıktı
Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yaklaşık 50 gram esrar bulundu. Araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada, direksiyon alt kısmında siyah poşet içerisinde yaklaşık 50 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili araçta bulunan A.C.D. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA
