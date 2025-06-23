Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Gözaltında

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Gözaltında
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Manisa'nın Kula ilçesinde, devriye gezen emniyet ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen iki kişi durduruldu. Üzerlerinde ve diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplamda 858 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan ikisi serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendikleri iki şahsı durdurmalarıyla uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi'nde devriye görevini sürdüren bekçiler, şüpheli hareketler sergileyen E.A. (18) ve E.C. (20) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontrolde şahısların üzerinde 55 adet sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu ilaçları F.Ş. (28) ve O.G. (21) isimli şahıslardan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. F.Ş.'nin iş yerinde yapılan aramada, 99 adet sentetik ecza hap ile 3 adet 300 mg ibareli boş tablet ele geçirildi. İfadelerde ismi geçen Ş.N.U.'nun da evinde yapılan aramada 804 adet sentetik ecza hap tespit edilerek el konuldu. Gözaltına alınan 4 şahıstan, emniyetteki işlemlerinin ardından O.G. ve E.C. serbest bırakılırken, E.A. ve F.Ş. ise adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece E.A. hakkında ev hapsi cezası uygulanırken, F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, evinde hap ele geçirilen ve evde bulunmayan şüpheli Ş.N.U. için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik kararlı mücadelenin süreceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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